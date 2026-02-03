Fare ricerca in Pronto Soccorso | ora è possibile grazie a eCREAM

Da oggi è possibile fare ricerca direttamente in Pronto Soccorso grazie a un nuovo progetto chiamato eCREAM. La pandemia di CoViD-19 ha dimostrato quanto siano fondamentali i reparti di emergenza per salvare vite. Ora, con questa novità, i medici potranno raccogliere dati e migliorare le cure senza dover spostare i pazienti o interrompere il lavoro quotidiano. Si tratta di un passo avanti importante per rendere più efficaci le risposte alle emergenze.

La pandemia da CoViD-19 ha messo in evidenza quanto siano cruciali i dipartimenti di emergenza-urgenza di alta qualità per garantire le migliori cure ai pazienti. In Pronto Soccorso, la prima valutazione clinica è decisiva: orienta la scelta dei trattamenti e determina se e quando un paziente debba essere ospedalizzato. Ma come fare ricerca in un contesto dove il tempo è sempre insufficiente e la raccolta sistematica dei dati è spesso insostenibile? In questo episodio raccontiamo il lavoro di Fenice, gruppo italiano per la ricerca clinica in Medicina d’Urgenza, e il progetto europeo eCREAM, che puntano a colmare il divario tra bisogno di ricerca e pratica clinica quotidiana, estraendo informazioni cliniche accurate direttamente dagli applicativi di PS, anche da fonti non strutturate. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il pronto soccorso sociale, finanziato nel 2022 con 152 mila euro, ha avviato 38 progetti rivolti a oltre 52 beneficiari, con particolare attenzione a donne vittime di violenza e minori stranieri non accompagnati.

Il pronto soccorso rappresenta un elemento fondamentale del sistema sanitario, dove competenza e professionalità sono essenziali.

