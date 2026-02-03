Fantacalcio i consigli per l'asta di riparazione | da Vergara a Malen i calciatori da comprare

Si avvicina l’asta di riparazione del fantacalcio 2025-2026 e i giocatori da tenere d’occhio sono diversi. Tra i nomi più caldi ci sono Malen, Raspadori, Vergara e Fullkrug. I fantallenatori stanno già studiando le mosse per rafforzare le proprie rose e cercare di migliorare le proprie possibilità di vittoria. La sfida si fa più intensa, e scegliere bene può fare la differenza.

