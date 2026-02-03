Fantacalcio i consigli per l'asta di riparazione | da Vergara a Malen i calciatori da comprare

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina l’asta di riparazione del fantacalcio 2025-2026 e i giocatori da tenere d’occhio sono diversi. Tra i nomi più caldi ci sono Malen, Raspadori, Vergara e Fullkrug. I fantallenatori stanno già studiando le mosse per rafforzare le proprie rose e cercare di migliorare le proprie possibilità di vittoria. La sfida si fa più intensa, e scegliere bene può fare la differenza.

Da Malen a Raspadori, passando per Vergara e Fullkrug: quali sono i calciatori da prendere all'asta di riparazione del fantacalcio 2025-2026.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Fantacalcio Riparazione

Vergara e non solo: 5 centrocampisti da prendere all'asta di riparazione

A poche ore dalla chiusura del mercato di gennaio, le squadre italiane cercano di rinforzare il centrocampo.

Guida all'asta di riparazione: ruolo per ruolo, tutti i giocatori da prendere al fantacalcio

Questa settimana si svolge l’asta di riparazione del fantacalcio 2025-26.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fantacalcio Riparazione

Argomenti discussi: Fantacalcio, la formazione ideale per la 23ª giornata; Fantacalcio, i consigli per fare la formazione; Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 23ª giornata; La Guida all’Asta per il fantacalcio: consigli, divisione in fasce e novità dopo mercato e prime giornate.

fantacalcio i consigli perFantacalcio, consigli per l’asta di riparazione/ In attacco le occasioni più importanti (3 febbraio 2026)Ecco i giocatori più interessanti per il Fantacalcio per l'asta di riparazione ... ilsussidiario.net

fantacalcio i consigli perBakola al Sassuolo, scheda fantacalcio: i consigli per l’astaBakola al Sassuolo - Altro colpo in entrata per il Sassuolo ufficializzato nell'ultimo giorno del mercato. Dopo Pedro Felipe e ... fantamaster.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.