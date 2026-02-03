Famiglia nel bosco la sorella di Catherine arriva in Italia | la mossa che potrebbe cambiare tutto

La famiglia di Catherine Birmingham arriva in Italia. La sorella di Catherine si unisce alla vicenda, portando nuove tensioni e possibili sviluppi. La coppia anglo-australiana, nota come la “famiglia nel bosco di Palmoli”, si trova ora sotto i riflettori in una fase decisiva.

La famiglia di Catherine scende in campo. La vicenda di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion., la coppia anglo-australiana nota come la “ famiglia nel bosco di Palmoli ”, entra in una nuova fase. Dopo l’allontanamento dei tre figli dal casolare in campagna e la sospensione della potestà genitoriale, disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, la famiglia materna ha deciso di intervenire direttamente. Una delle sorelle di Catherine, psicologa e docente universitaria, dovrebbe arrivare entro pochi giorni in Abruzzo per offrire supporto alla coppia. L’obiettivo è duplice: accompagnare Catherine e Nathan negli incontri settimanali con il perito nominato dal Tribunale per la valutazione della capacità genitoriale, e far sentire la propria voce sulla gestione dei tre bambini prima del provvedimento di allontanamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

