Famiglia nel bosco il neuropsichiatra dei genitori | Catherine è solo esasperata

Da tgcom24.mediaset.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia con tre figli si trova da mesi in una casa-famiglia, mentre il tribunale dei minori di L’Aquila decide sul loro futuro. Il neuropsichiatra dei genitori, Tonino Cantelmi, sostiene che Catherine, una delle bambine, è solo esasperata e invita a restituire i bambini ai genitori. La situazione resta tesa e al momento non si hanno ancora novità ufficiali in merito alla decisione definitiva.

Catherine Birmingham è "esasperata e preoccupata". Sono questi gli aggettivi scelti dal neuropsichiatra Tonino Cantelmi per descrivere la mamma dei tre bimbi che con lei e con il marito Nathan Trevallion vivevano nei boschi di Palmoli e che lo scorso novembre sono stati affidati a una casa-famiglia., Cantelmi, dirigente psichiatra degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, è stato nominato proprio dalla coppia anglo-australiana come perito di parte in vista delle perizie psicologiche a cui devono sottoporsi su ordine del tribunale per i minorenni dell'Aquila per verificare se possano riacquistare la potestà genitoriale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

famiglia nel bosco il neuropsichiatra dei genitori catherine 232 solo esasperata

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, il neuropsichiatra dei genitori: "Catherine è solo esasperata"

Approfondimenti su Famiglia Bosco

Famiglia nel bosco con i tre figli allontanati: la decisione dei giudici sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine

La corte d'appello dell'Aquila ha rinviato la decisione sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine, allontanati con i loro tre figli dal bosco di Palmoli.

Famiglia nel bosco, i genitori Catherine e Nathan accettano la casa offerta da un privato, depositato il reclamo contro l’allontanamento dei figli

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, i genitori chiedono la revoca dell'assistente sociale; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l’assistente sociale. E oggi saranno sottoposti a perizia psichiatrica.

Famiglia nel bosco, la Asl chiede il ritorno dei bambini: Serve stabilità affettivaIl caso della famiglia del bosco segna un nuovo e rilevante capitolo con l'intervento decisivo della Asl di Lanciano Vasto Chieti. Dopo mesi di tensioni ... thesocialpost.it

famiglia nel bosco ilFamiglia del bosco, dall’Australia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, pronta a sostenerlaIl suo arrivo coincide con l’avvio della perizia psichiatrica disposta dai giudici per valutare la capacità genitoriale della coppia. Non è escluso che la donna chieda al Tribunale dei minorenni che c ... vanityfair.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.