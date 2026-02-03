Una famiglia con tre figli si trova da mesi in una casa-famiglia, mentre il tribunale dei minori di L’Aquila decide sul loro futuro. Il neuropsichiatra dei genitori, Tonino Cantelmi, sostiene che Catherine, una delle bambine, è solo esasperata e invita a restituire i bambini ai genitori. La situazione resta tesa e al momento non si hanno ancora novità ufficiali in merito alla decisione definitiva.

Catherine Birmingham è "esasperata e preoccupata". Sono questi gli aggettivi scelti dal neuropsichiatra Tonino Cantelmi per descrivere la mamma dei tre bimbi che con lei e con il marito Nathan Trevallion vivevano nei boschi di Palmoli e che lo scorso novembre sono stati affidati a una casa-famiglia., Cantelmi, dirigente psichiatra degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, è stato nominato proprio dalla coppia anglo-australiana come perito di parte in vista delle perizie psicologiche a cui devono sottoporsi su ordine del tribunale per i minorenni dell'Aquila per verificare se possano riacquistare la potestà genitoriale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, il neuropsichiatra dei genitori: "Catherine è solo esasperata"

Approfondimenti su Famiglia Bosco

La corte d'appello dell'Aquila ha rinviato la decisione sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine, allontanati con i loro tre figli dal bosco di Palmoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, i genitori chiedono la revoca dell'assistente sociale; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l’assistente sociale. E oggi saranno sottoposti a perizia psichiatrica.

Famiglia nel bosco, la Asl chiede il ritorno dei bambini: Serve stabilità affettivaIl caso della famiglia del bosco segna un nuovo e rilevante capitolo con l'intervento decisivo della Asl di Lanciano Vasto Chieti. Dopo mesi di tensioni ... thesocialpost.it

Famiglia del bosco, dall’Australia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, pronta a sostenerlaIl suo arrivo coincide con l’avvio della perizia psichiatrica disposta dai giudici per valutare la capacità genitoriale della coppia. Non è escluso che la donna chieda al Tribunale dei minorenni che c ... vanityfair.it

La famiglia di Catherine Birmingham, la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di intervenire nella vicenda legata all'allontanamento dei tre figli - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: “Serve stabilità affettiva” x.com