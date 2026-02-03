Un farmacista di Udine è stato arrestato per aver rubato soldi dalla propria farmacia. L’uomo, che lavora nel settore salute, ha approfittato della sua posizione per prendere denaro direttamente dalla cassa, usando l’autorizzazione che aveva per gestire gli incassi. La famiglia dell’uomo, coinvolta nel settore, si trova ora sotto i riflettori per questo episodio.

Un farmacista di Udine è stato arrestato per furto dall’incasso della propria farmacia. L’uomo, membro di una famiglia impegnata nel settore della salute, ha sfruttato la propria posizione per rubare denaro dalla cassa della farmacia, sfruttando la sua autorizzazione a gestire l’incasso. L’operazione è iniziata dopo un controllo della polizia giudiziaria, che ha scoperto la scomparsa di circa 2000 euro dal contante della struttura. Le indagini hanno portato alla conclusione che l’uomo, conosciuto per aver lavorato per anni all’interno dell’azienda, aveva sfruttato il suo ruolo per accedere alla cassaforte e rubare il denaro senza lasciare traccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Famiglia di un farmacista arrestata per furto dall’incasso della sua stessa farmacia

