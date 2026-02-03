Arriva dall’Australia la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, per sostenere la famiglia nel momento delicato. La perizia psichiatrica disposta dai giudici per valutare la capacità dei genitori si avvia proprio in questi giorni. La presenza della sorella è vista come un aiuto concreto in un momento di grande tensione.

I bambini si trovano nella struttura dal 20 novembre scorso. La madre vive nella stessa casa famiglia e può incontrarli ogni giorno, mentre al padre è consentito far loro visita quattro volte alla settimana. La presenza di Rachael Birmingham, che è psicologa, potrebbe avere un peso nel procedimento. Il suo arrivo coincide con l’avvio della perizia psichiatrica disposta dai giudici per valutare la capacità genitoriale della coppia. Non è escluso che la donna intervenga per sostenere le scelte educative dei genitori e per chiedere al Tribunale dei minorenni che consenta ai bambini di tornare in Australia dai nonni, almeno per un periodo limitato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Famiglia del bosco, dall’Australia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, pronta a sostenerla

In Italia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa con oltre vent'anni di esperienza.

La famiglia nel bosco aspetta con ansia la decisione sulla sorte dei bambini.

