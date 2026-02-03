Fallito il tentativo dei Moretti di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage di Crans-Montana

La procura del Vallese ha respinto la richiesta dei coniugi Moretti, Jacques e Jessica Maric, di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage di Crans-Montana. I legali avevano tentato di bloccare l’accesso, ma il giudice ha deciso di mantenere il sito aperto. La decisione lascia in piedi la possibilità di conoscere le voci di chi ha vissuto quei momenti.

La procura del Vallese ha respinto la richiesta della difesa dei coniugi Moretti – Jacques e Jessica Maric – di far oscurare il sito crans.merkt.ch, una piattaforma online creata dall’avvocato Romain Jordan, che rappresenta alcune delle vittime dell’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana. Il sito – come scrive Repubblica – consente a testimoni e persone informate sui fatti di condividere con i legali delle vittime foto, video e documenti relativi alla strage di Capodanno, che ha causato 41 morti e 115 feriti di cui 64 ancora ricoverati in ospedale in conseguenza delle ustioni e dei danni ai polmoni per i fumi tossici respirati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fallito il tentativo dei Moretti di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage di Crans-Montana Approfondimenti su Crans Montana Strage Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage Crans-Montana, i Moretti provano a far oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage. Ma la procura respinge il ricorso I coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno cercato di chiudere il sito che raccoglie testimonianze sulla strage di Capodanno. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Crans Montana Strage Argomenti discussi: Media: fallito il tentativo delle Forze d'Israele di uccidere un presunto responsabile di Hamas; Tentativo fallito di liberare Luigi Mangione: uomo armato si spaccia per agente Fbi a Brooklyn; Furto fallito in un supermercato: l'auto dei ladri si ribalta durante il tentativo di asportare la cassaforte; La politica rinuncia a monitorare il turismo della morte. Resa dei conti in Corea del Sud, dopo il fallito colpo di StatoNEW DELHI - Con una decisione che lascia pochi dubbi circa il clima di resa dei conti che si respira nel Paese, un tribunale di Seul ieri ha condannato l’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo a 23 ... ilsole24ore.com Fallito il tentativo di conciliazione tra infermieri e Regione innanzi al prefettoIl Nursind annuncia manifestazioni, nelle prossime settimane, in tutti gli ambiti territoriali e operativi. Per il sindacato degli infermieri la Regione sta dimostrando mancanza di rispetto nei ... quotidianosanita.it Crans-Montana, i Moretti provano a oscurare il sito che raccoglie denunce e testimonianze sulla strage x.com A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, il dolore resta intatto. Un pensiero silenzioso va a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che convivono ogni giorno con un’assenza impossibile da colmare. Ricordare è un gesto di rispetto. Non - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.