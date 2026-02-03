Quattro uomini e altri quattro complici hanno tentato di svaligiare la ditta di cosmetici Intercos a Dovera, nella notte tra domenica e lunedì. L’assalto è durato pochi minuti, ma i ladri sono stati intercettati prima di riuscire a portare via i 400mila euro stimati in merce. La banda ha tentato di scassinare le porte, ma è stata sorpresa dai vigilantes e dalle forze dell’ordine arrivate subito dopo la segnalazione. I ladri sono riusciti a fuggire, ma le indagini proseguono per identificare e catt

DOVERA (Cremona) Otto ladri hanno dato l’assalto, alle due della notte tra domenica e lunedì, a una azienda ditta di cosmetici del paese, la Intercos. Gli uomini della vigilanza privata, nel loro giro di perlustrazione, hanno notato che il cancello della ditta di Dovera era stato forzato e che all’interno del cortile c’erano dei ladri che stavano caricando scatoloni di cosmesi trasportandoli da un camion al quale avevano tagliato il telone, a un altro furgone. I carabinieri, chiamati prontamente dalla guardia della vigilanza, sono subito intervenuti con più pattuglie che hanno circondato la zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fallito il colpo da 400mila euro. Assalto alla ditta di cosmetici. Ma la banda viene intercettata

Nella notte a Scafati, un tentativo di furto al bancomat presso la filiale UniCredit di via Martiri d’Ungheria si è concluso con il fallimento dei malviventi, che sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

La banda che aveva messo nel mirino la Peg Perego ad Arcore, in Brianza, ha tentato un furto che è stato sventato.

