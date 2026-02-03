Facciamo l’Italia Grande Ancora Lo slogan rimbalza tra i supporter di Vannacci

Roberto Vannacci ha annunciato di aver lasciato ufficialmente la Lega, il partito con cui era stato eletto al Parlamento europeo. La notizia ha colto di sorpresa molti, anche perché fino a poco tempo fa aveva ancora manifestato il suo impegno con il partito. Ora, Vannacci si prepara a portare avanti il suo messaggio con uno slogan che fa discutere: “Facciamo l’Italia Grande Ancora”. I supporter del generale sono già in fermento, pronti a seguirlo in questa nuova fase.

Roberto Vannacci ha annunciato di aver ufficialmente lasciato la Lega, partito con il quale è stato candidato ed eletto al Parlamento europeo. Mentre i parlamentari a lui fedeli ancora si interrogano su quale decisione prendere, se lasciare la casa sicura della Lega o seguirlo in questa avventura che non ha nulla da garantire, sui social la "truppa" di Vannacci è scatenata. Nei giorni in cui il generale stava valutando l'ipotesi di lasciare la Lega, con indiscrezioni che si susseguivano e che rimbalzavano da una parte all'altra, i suoi sodali hanno continuato a condividere i propri messaggi e idee sui social.

