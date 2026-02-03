Fabrizio Corona svolta nella sua vita | cosa vuole fare adesso

Fabrizio Corona cambia rotta. Dopo aver lanciato frecciate a Alfonso Signorini durante il suo show, il paparazzo si apre a nuovi progetti. Corona sembra deciso a voltare pagina e a mettere da parte il passato, anche se non ha ancora svelato cosa ha in mente. La sua svolta è sotto gli occhi di tutti, e ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi.

Fin dal suo primo attacco a Alfonso Signorini durante Falsissimo Il Prezzo del Successo, Fabrizio Corona ha attirato l'attenzione non solo per le frecciate rivolte al conduttore, ma anche per i sospetti che i suoi veri obiettivi fossero altri, forse figure legate ad un certo ambiente. Un segnale chiaro di una sua inclinazione è arrivato sabato scorso durante una cena a San Benedetto del Tronto con l'avvocato Cofanelli, quando ai microfoni di Cronache Maceratesi ha annunciato qualcosa di importante. L'idea di una futura carriera politica è stata ribadita anche nell'ultima puntata di Falsissimo Il Prezzo del Successo, nella sezione a pagamento, dove Corona ha spiegato che nel 2027 potrebbe presentare una lista civica.

