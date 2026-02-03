Fabrizio Corona scompare da Instagram | disattivati il suo profilo e quello di Falsissimo

Fabrizio Corona ha cancellato i suoi profili Instagram. Questa mattina, gli utenti hanno scoperto che il suo account personale e quello di “Falsissimo” sono scomparsi dal social. Corona, quindi, è sparito dai social network senza nessun avviso. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla motivazione di questa scelta.

Fabrizio Corona è sparito dai social. Stamattina, alcuni utenti hanno notato che il suo profilo Instagram e quello del suo canale "Falsissimo" non sono più presenti su Instagram. Che cos'è accaduto? Al momento sull'improvvisa cancellazione degli account non si sa ancora nulla. Le recenti questioni legali in cui il giornalista è stato coinvolto lasciano pensare che non sia stato lui volontariamente a provvedere a disattivare i profili, da milioni di followers. Lo strano evento è avvenuto poche ore dopo la pubblicazione della nuova puntata sul suo canale youtube.

Fabrizio Corona e il format Falsissimo sono scomparsi da Instagram.

Fabrizio Corona ha improvvisamente cancellato i suoi profili Instagram.

Fabrizio Corona scompare da Instagram: le pagine social irraggiungibili dopo la puntata di FalsissimoI profili di Fabrizio Corona e Falsissimo non sono più rintracciabili su Instagram: solo poche ore fa, l'imprenditore aveva pubblicato una nuova puntata ... fanpage.it

Fabrizio Corona e Falsissimo scompaiono da Instagram: cosa sta succedendoI profili social dell’ex Re dei paparazzi e del suo programma web sono letteralmente spariti senza lasciare traccia: scopriamo cosa sta accadendo. libero.it

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona e di pagina 'Falsissimo' (il format web dell'ex re dei paparazzi) risultano improvvisamente irraggiungibili. Una scomparsa inattesa, soprattutto considerando che fino a poche ore fa Corona era estremamente attivo sui so - facebook.com facebook

#Milano Rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram. Così un portavoce di Meta: "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community Meta". x.com