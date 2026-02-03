Fabrizio Corona e Falsissimo sono scomparsi dai social. La notizia sta facendo il giro del web, lasciando i followers senza parole. Non ci sono ancora spiegazioni ufficiali, ma la loro assenza sta già alimentando molte speculazioni.

Fabrizio Corona e Falsissimo sono finiti al centro di una nuova svolta che sta facendo discutere il web. I profili Instagram collegati all’imprenditore e al suo format sembrano essersi fermati all’improvviso, alimentando domande e speculazioni tra follower e osservatori. Lo stop arriva dopo una nuova puntata del format di Corona pubblicata su YouTube ieri sera. Belen Rodriguez e le rivelazioni sul rapporto con Maria De Filippi Instagram “spento”: cosa è successo ai profili di Fabrizio Corona. Fabrizio Corona ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram personale e anche quello relativo a Falsissimo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Fabrizio Corona e Falsissimo “spariti” dai social: i presunti motivi

Fabrizio Corona dall’ultima puntata di Falsissimo #falsissimo #fabriziocorona

