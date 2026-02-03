Fabrizio Corona e Falsissimo spariscono da Instagram | disattivati o chiusi? Cosa sappiamo

Fabrizio Corona e il format Falsissimo sono scomparsi da Instagram. I profili non sono più accessibili e non si sa se siano stati disattivati o eliminati. Corona non ha ancora dato spiegazioni, e sui social circolano solo ipotesi. La sparizione dei due account ha sorpreso i follower, che ora si chiedono cosa sia successo realmente.

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona e il format Falsissimo risultano irraggiungibili. Non è chiaro se si tratti di una decisione della piattaforma o di una scelta dell'ex fotografo dei vip. Da pochi minuti i profili Instagram di Fabrizio Corona e di Falsissimo non risultano più raggiungibili. Le ragioni dell'improvvisa sparizione dalla piattaforma non sono ancora chiare: potrebbe trattarsi di una decisione di Instagram in seguito a segnalazioni, oppure di una scelta autonoma dell'ex fotografo. Limitazioni precedenti del profilo e visibilità ridotta Già nelle scorse ore l'account di Corona era visibile solo digitando esattamente il nome utente fabriziocoronareal, una limitazione che solitamente avviene quando un profilo viene segnalato e penalizzato nei risultati di ricerca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo sono scomparsi da Instagram.

Fabrizio Corona e Falsissimo sono scomparsi da Instagram.

