Fabio Paparelli lascia il Partito democratico | Persa la capacità riformista per l' ideologismo A Terni opposizione inconsistente

Fabio Paparelli ha annunciato di lasciare il Partito Democratico. L’ex vicepresidente della Regione Umbria dice che il partito ha perso la capacità di fare riforme a causa dell’ideologia e che l’opposizione a Terni è ormai poco incisiva. La sua decisione segna un nuovo capitolo nella politica locale, dove i rapporti tra i partiti sembrano sempre più tesi.

Lascia il Partito democratico una delle figure di maggior rilievo degli ultimi anni a livello locale: l'ex vicepresidente della Regione Umbria Fabio Paparelli. Ternano, classe 1962, ha svolto numerosi incarichi politici come consigliere provinciale, assessore regionale, sempre al vertice del Pd.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Fabio Paparelli Terni, Alessandro Venturi: “Il Partito democratico deve tornare ad essere uno strumento utile alla comunità. Basta autoreferenzialità” A Terni, Alessandro Venturi afferma che il Partito Democratico deve rinnovarsi diventando uno strumento utile alla comunità, evitando l’autoreferenzialità. Comunità Montana Alburni: grave vulnus democratico e ambiguità politica del Partito Democratico salernitano La recente vicenda alla Comunità Montana Alburni solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e sulla governance locale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fabio Paparelli Lascia il Pd Fabio Paparelli, ex vice presidente dell'Umbria(ANSA) - TERNI, 03 FEB - Lascia il Partito democratico Fabio Paparelli, ex assessore e vice presidente della Regione Umbria, che ha guidato come presidente facente funzioni dal maggio 2019 dopo le dim ... msn.com PISA/ ZTL A LUCCA, CONFCOMMERCIO: “La scelta dell'amministrazione di non intervenire con modifiche strutturali sul mercato di Via Paparelli va nella direzione giusta, perché tutela un presidio commerciale storico e un servizio importante per la città, ovve - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.