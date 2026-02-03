Fabio Panzeri arriva in Alpitour World per ricoprire il ruolo di general manager

Fabio Panzeri è arrivato in Alpitour World, dove prenderà il comando come nuovo general manager. La società, leader nel settore del turismo in Italia, ha scelto lui per guidare la strategia futura. La nomina arriva dopo un periodo di cambiamenti e obiettivi di crescita. Panzeri, già noto nel settore, si prepara a mettere in campo le sue esperienze per rafforzare la posizione dell’azienda.

Alpitour World, leader italiano nel mondo del turismo, annuncia l’ingresso di Fabio Panzeri nell’organizzazione con il ruolo di group general manager. Il manager italiano ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel Gruppo Prelios, come direttore generale e Ceo di Prelios Credit Servicing, in Bain Capital Credit e nel Gruppo Eni, dopo aver iniziato la propria carriera in Bain & Company. È laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi e ha conseguito un MBA alla Kellogg School of Management. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Alpitour World annuncia la nomina di Fabio Panzeri a Group General Manager, con effetto dal 7 gennaio 2026.

