Fabbri sorpreso dall’attacco di Tesei | Wow! esclama l’allenatore dopo la meraviglia del giocatore

Venerdì sera al teatro Diego Fabbri di Forlì, Francesco Tesei ha presentato il suo nuovo spettacolo ‘Wow’. L’evento ha attirato molti spettatori, curiosi di vedere il mentalista forlivese all’opera. Durante la serata, Tesei ha sorpreso anche l’allenatore Fabbri, che ha commentato con un “Wow!” di stupore. La performance, ideata insieme a Deniel Monti, ha lasciato il pubblico senza parole.

Francesco Tesei, mentalista forlivese, presenta il suo nuovo spettacolo *'Wow'*, ideato insieme a Deniel Monti e presentato al teatro Diego Fabbri venerdì 6 febbraio alle 21. Lo spettacolo, ispirato all'esclamazione più spontanea del pubblico — "wow" — esplora la meraviglia come emozione primaria, senza ricorrere a effetti paranormali. L'esperienza teatrale si basa su un'interazione diretta con gli spettatori, costruita sull'attesa e sull'oscillazione tra noto e ignoto. Tesei, studioso di comunicazione, ipnosi ericksoniana e programmazione linguistica, ha portato il suo lavoro in oltre trenta paesi.

