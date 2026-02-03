Explora Journeys | le nuove Owner’s Residence firmate Patricia Urquiola debuttano dal 2026

Le nuove Owner’s Residence di Patricia Urquiola arriveranno sulle navi Explora nel 2026. A bordo di Explora III e Explora IV, le residenze sono state pensate come ambienti di design raffinato, dove architettura e comfort si fondono. La designer spagnola ha creato spazi eleganti e funzionali, pronti a offrire un’esperienza di viaggio esclusiva. L’azienda annuncia che le nuove residenze saranno disponibili dall’estate prossima, segnando un passo importante nella sua offerta di lusso e innovazione.

Il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo MSC ha annunciato una nuova collaborazione con l'architetta e designer Patricia Urquiola, chiamata a firmare una seconda Owner's Residence a bordo delle future navi EXPLORA III ed EXPLORA IV. Le nuove residenze debutteranno rispettivamente nell'estate 2026 e nel 2027, ampliando ulteriormente l'offerta abitativa più esclusiva della flotta. EXPLORA III sarà la prima nave di Explora Journeys a ospitare due Owner's Residences: spazi pensati come vere e proprie case sul mare, collocate a poppa sui ponti 7 e 8 e caratterizzate da una superficie complessiva di 280 metri quadrati, di cui 125 dedicati a una terrazza panoramica affacciata sulla scia della nave.

