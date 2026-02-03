Ex Juve torna in Serie A | firma lampo con i nerazzurri

Un ex giocatore della Juventus torna in Serie A. Dopo alcune settimane di trattative, l’accordo con i nerazzurri è stato chiuso in poche ore. Il calciatore firma un contratto a sorpresa e si prepara a debuttare presto con la nuova maglia. La trattativa è stata rapida e senza troppi fronzoli, lasciando tutti a parlare di un colpo di mercato inaspettato.

Colpaccio lampo in Serie A: è tutto fatto per il ritorno di un ex calciatore della Juventus nel campionato italiano. Fuochi d'artificio in Serie A in queste ultimissime ore di calciomercato invernale, che chiuderà i battenti alle 20:00 di oggi. Tutte le principali compagini del campionato italiano sono al lavoro per rinforzarsi e per cedere i giocatori in esubero, ma a piazzare l'ultimo colpo almeno in ordine cronologico è il Pisa. Samuel Iling-Junior con la maglia della Juve (LaPresse) – Calciomercato.it Lo riferisce la redazione di 'Sky Sport', secondo cui il club nerazzurro avrebbe chiuso poco fa l'operazione con il West Bromwich Albion per il ritorno in Italia di Samuel Iling-Junior: l'esterno inglese classe 2003 si trasferisce in Toscana con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

