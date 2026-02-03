Ex insegnante investito e ucciso da un ragazzo su un motorino rubato | 20enne condannato a 4 anni

Un ragazzo di 20 anni è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere per aver investito e ucciso Luigi Locantore, un ex insegnante in pensione. L’incidente è avvenuto a Roma, dove Locantore si trovava per festeggiare il compleanno della figlia. Il giovane guidava un motorino rubato ed è stato giudicato colpevole di omicidio stradale.

Gabriele Panelli è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere per l'omicidio stradale di Luigi Locantore, ex insegnante in pensione venuto a Roma per il compleanno della figlia.

