Ex insegnante investito e ucciso da un ragazzo su un motorino rubato | 20enne condannato a 4 anni

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 20 anni è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere per aver investito e ucciso Luigi Locantore, un ex insegnante in pensione. L’incidente è avvenuto a Roma, dove Locantore si trovava per festeggiare il compleanno della figlia. Il giovane guidava un motorino rubato ed è stato giudicato colpevole di omicidio stradale.

Gabriele Panelli è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere per l'omicidio stradale di Luigi Locantore, ex insegnante in pensione venuto a Roma per il compleanno della figlia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Gabriele Panelli

Ragazzo investito e ucciso da un treno: tragedia alla stazione

Ragazzo di 18 anni investito e ucciso a Roma: alla guida dell'auto un 32enne

La scena si è svolta ieri sera a Roma, quando un ragazzo di 18 anni è stato investito e ucciso da un’auto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gabriele Panelli

Argomenti discussi: Fiuggi, Francesco incanta tutti ed entra nella gara di The Voice Kids.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.