Europol in Italia escalation di cortei violenti

Un incremento di proteste violente scuote l’Italia. Secondo il rapporto Europol 2025, si registrano numerosi attacchi e tentativi insurrezionali promossi da gruppi di estrema sinistra. Le manifestazioni si sono fatte più frequenti e spesso degenerano in scontri con le forze dell’ordine. Le autorità sono allerta, preoccupate per la crescita di queste azioni e per la loro diffusione su tutto il territorio.

Escalation di cortei violenti in Italia: il rapporto Europol 2025 segnala un record di assalti o progetti insurrezionali di estrema sinistra nel nostro Paese. L'agenzia europea anticrimine registra 18 casi in Italia su un totale di 21 fra tutti i Paesi esaminati nel 2024. L'anno prima, 30 episodi nel nostro paese su 32, fra attentati compiuti, falliti o sventati. Il fenomeno è transnazionale. A guidare i gruppi antagonisti, viene segnalata la cosiddetta "banda del martello" con base in Germania e ramificazioni in Francia. Con azioni anche in Ungheria. In Grecia, segnalati gruppi anticapitalistici e anarchici.

