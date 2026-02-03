Europei ciclismo su pista 2026 oggi | orari 3 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi si svolge la terza giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia. Gli atleti italiani sono in pista, pronti a conquistare medaglie nel velodromo. Gli orari delle gare e le modalità di visione in tv e streaming sono già note. I ciclisti azzurri puntano a migliorare i risultati delle prime giornate.

Proseguono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si disputerà oggi, martedì 3 febbraio, la terza giornata di gare. Sarà un day-3 come sempre ricco, che, dopo le qualifiche della mattina, nel pomeriggio italiano metterà in palio altri quattro titoli continentali. L’Italia, dopo i risultati positivi dei primi giorni, spera di continuare a recitare un ruolo da protagonista. La squadra azzurra, dopo il bronzo nella giornata inaugurale della velocità a squadre, è ieri riuscita nuovamente a salire sul podio. Il quartetto composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini ha infatti regalato al Bel Paese il secondo metallo della rassegna, concludendo in terza posizione l’Inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 3 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Approfondimenti su Europei Ciclismo Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 1° febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi a Konya in Turchia si apre ufficialmente la prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara Oggi inizia ufficialmente l’Europeo di ciclismo su pista a Konya, in Turchia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Europei Ciclismo Argomenti discussi: Italia pronta per gli Europei su pista: i convocati azzurri per la cinque giorni di gare a Konya; Calendario Europei ciclismo su pista 2026: orari, programma, tv, streaming; Europei Pista – Azzurri in gara nel primo giorno; Europei pista, Italia 3^ nella velocità a squadre. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.28: Arriva la seconda medaglia per ... oasport.it Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in garaI Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in ... oasport.it Ciclismo su pista, per Minuta agli Europei bronzo squadre e record nella velocità x.com Il ciclista di Laives sfiora il podio agli Europei di ciclismo su pista - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.