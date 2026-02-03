Prosegue in Turchia la terza giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 a Konya. Oggi in tv e streaming ci sono diverse gare, con gli italiani pronti a scendere in pista. Gli appassionati seguono con attenzione le prove e sperano in buoni risultati.

Proseguono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si disputerà oggi, martedì 3 febbraio, la terza giornata di gare. Sarà un day-3 come sempre ricco, che, dopo le qualifiche della mattina, nel pomeriggio italiano metterà in palio altri quattro titoli continentali. L’Italia, dopo i risultati positivi dei primi giorni, spera di continuare a recitare un ruolo da protagonista. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 10.30 E 16.30 La squadra azzurra, dopo il bronzo nella giornata inaugurale della velocità a squadre, è ieri riuscita nuovamente a salire sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 3 febbraio, streaming, italiani in gara

