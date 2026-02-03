Estintori scaduti finti buttafuori e registri bianchi | la battaglia della questura per la sicurezza dei locali agrigentini

La polizia di Agrigento ha avviato una serie di controlli nelle zone della movida per contrastare i rischi legati alla sicurezza nei locali. Durante le ispezioni, sono stati scoperti estintori scaduti, registri bianchi non aggiornati e alcuni locali gestiti da persone che si spacciano per buttafuori senza averne i requisiti. La situazione mette in evidenza come la negligenza e l’assenza di controlli possano mettere a repentaglio la vita dei clienti. La questura ha promesso di intensificare i controlli per tutelare la

Mentre i titolari puntano al profitto, la tutela dei giovani clienti è molto spesso un optional. Il pugno di ferro delle autorità - con sospensioni e chiusure definitive di bar e pub, nonché denunce e sanzioni - cerca di eliminare alla radice ogni rischio per gli avventori. A un mese dalla strage di Crans-Montana, Dossier traccia un bilancio dei controlli e fotografa a carico di chi e dove sono stati realizzati Non è solo una questione di carte in regola, ma di vite umane messe a rischio per negligenza. Messe a repentaglio per aver trascurato, o peggio dimenticato, cosa sia la sicurezza antincendio e quella alimentare, da una vigilanza fatta da improvvisati - e pertanto abusivi - buttafuori, da spettacoli non autorizzati e dall'illegale abitudine di somministrare alcol a ragazzetti che, rimpinzati di cocktail, potrebbero non riuscire a tornare a casa sani e salvi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

