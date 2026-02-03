Esposizioni d’arte a Milano | le mostre che meritano una visita nel febbraio 2024

A febbraio Milano si riempie di mostre da non perdere. La più attesa è quella dedicata ai Macchiaioli, che attira molti appassionati d’arte. C’è anche un’esposizione digitale su Claude Monet, perfetta per chi cerca un’esperienza diversa. Le gallerie sono aperte e le date sono già segnate in agenda da chi vuole scoprire le novità del mese.

Nel mese di febbraio Milano ospita numerose mostre d’arte che meritano una visita, tra cui la mostra più attesa in città, dedicata ai Macchiaioli, e un’esperienza digitale dedicata a Claude Monet. Le esposizioni si svolgono in diverse aree della città, con una struttura curatoriale e un approccio innovativo per coinvolgere il pubblico. La mostra “I Macchiaioli” è nata da un lavoro di ricerca condotto da Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca, e mira a recuperare e valorizzare l’importanza del movimento artistico legato a Giovanni Fattori, Giuseppe De Nittis, e altri pittori del XIX secolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esposizioni d’arte a Milano: le mostre che meritano una visita nel febbraio 2024 Approfondimenti su Milano arte Metti una visita a 40 metri d’altezza nel cuore di Milano: dal 7 febbraio apre l’highline della Galleria. Tutto quello che c’è da sapere Da lunedì, i visitatori potranno salire a 40 metri di altezza nella Galleria di Milano. Arte in scena: le mostre imperdibili di febbraio in Italia, tra innovazione e tradizione A febbraio 2026, l’Italia si prepara a mostrare le sue migliori esposizioni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano arte Argomenti discussi: Le mostre d’arte più belle da non perdere in Italia quest’anno; Le mostre da vedere a Bologna nei giorni della settimana dell'arte; LE MOSTRE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026; La Galleria capitolina compie cento anni. Mirabilia Urbis - Racconti d'arte a Roma, ciclo di incontri gratuiti al Palazzo delle EsposizioniA partire dal 22 ottobre 2024, Palazzo Esposizioni Roma presenta il ciclo di incontri gratuito Mirabilia Urbis. Racconti d’arte a Roma, a cura di Ivana Della Portella e Irene Berlingò, promosso ... romatoday.it Un weekend di arte a Pavia con PaviArt: il 6 e 7 aprile a Palazzo EsposizioniUn viaggio tra bellezza ed emozioni è quello che accompagnerà i visitatori di PaviArt il primo weekend di aprile a Pavia. La kermesse dedicata all’arte contemporanea giunge alla sua 11esima edizione ... exibart.com Febbraio si tinge di arte visiva con 7 esposizioni fotografiche imperdibili tra Milano, Torino e Bologna. Da Robert Mapplethorpe a Giovanni Gastel, da Edward Weston a talenti contemporanei, un viaggio emozionante nella fotografia tra corpo, natura, memoria - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.