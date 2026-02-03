Esonero Italiano disastro rossoblu | le ultime in casa Bologna

Il Bologna perde ancora in casa, questa volta contro il Milan. I rossoblu non trovano la via della vittoria e continuano a mostrare un momento difficile in campionato. La squadra fatica in attacco e in difesa, e i tifosi iniziano a chiedersi cosa si possa fare per invertire la rotta. I rossoneri approfittano della situazione e portano a casa i tre punti senza troppi problemi.

Pesante ko per il Bologna in casa contro il Milan con i rossoblu che continuano il loro pessimo momento di forma. Fatta eccezione per la vittoria in casa del Verona gli emiliani non vincono in campionato da novembre. Crollo totale in classifica per la squadra rossoblu che ha dato l’addio alle ultime residue speranze di rientrare nella lotta per un posto in Europa ed ora devono iniziare a guardarsi indietro in classifica. Esonero Italiano, le ultime da Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Nonostante l’ottima stagione passata vissuta alla guida del Bologna, la posizione di Vincenzo Italiano inizia a essere messa in discussione, in particolare per quello che sta accadendo in campionato alla squadra rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esonero Italiano, disastro rossoblu: le ultime in casa Bologna Approfondimenti su Bologna Milan Adesso è crisi nera in casa Bologna, esonero Italiano: le ultime Il Bologna attraversa un momento difficile, con una serie di risultati negativi che hanno portato a una sconfitta anche contro la Sampdoria a Genova. Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: le mosse di Italiano per il match! Importante fare gruppo, poche rotazioni mirate e le condizioni di Immobile: le ultime sui rossoblù Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: le mosse di Italiano per il match. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna Milan Adesso è crisi nera in casa Bologna, esonero Italiano: le ultimeContinua il momento nero del Bologna che, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, cade anche a Genova contro la formazione di Daniele De Rossi e continuano a circolare le voci su un ... calciomercato.it Esonero Italiano, è crisi Bologna: parole durissimeIl ko casalingo contro la Fiorentina ha acceso definitivamente la crisi in casa Bologna con la posizione di Italiano in panchina che inizia a traballare. A sorpresa si inizia a parlare di possibile ... calciomercato.it Roberto #DeZerbi spazza via le voci di esonero Ecco cosa ha detto il tecnico italiano su un possibile addio al #Marsiglia #OM x.com Roberto #DeZerbi spazza via le voci di esonero Ecco cosa ha detto il tecnico italiano su un possibile addio al #Marsiglia #OM - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.