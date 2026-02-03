Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare

Questa mattina un gruppo di escursionisti ha attraversato la tenuta di San Rossore, partendo dalla zona interna del parco e arrivando fino al mare. L’itinerario si svolge in un’area molto vicina a Pisa, all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. I partecipanti hanno camminato tra boschi e campi fino a raggiungere la riva, godendosi il paesaggio e l’aria aperta.

Questo itinerario si svolge all'interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di San Rossore in un'area molto vicina alla città di Pisa.

