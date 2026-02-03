Epstein files Svezia | si dimette direttrice dell’agenzia Onu per i rifugiati

La direttrice dell’Agenzia Onu per i rifugiati in Svezia si è dimessa dopo le rivelazioni sui suoi incontri con Jeffrey Epstein. Rubinstein, infatti, avrebbe incontrato Epstein sull’isola quando lui era già stato condannato per reati sessuali. La notizia ha suscitato polemiche e richieste di chiarimenti, portando alla decisione di lasciare il ruolo. La vicenda riaccende il dibattito sulla trasparenza e le scelte di chi rappresenta le istituzioni internazionali.

La direttrice dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati della Danimarca, Joanna Rubinstein, si è dimessa dopo essere comparsa nei file di Epstein La Rubinstein, che è stata membro del consiglio di amministrazione di diverse organizzazioni per l’infanzia, ha incontrato Epstein sulla sua isola e ha portato con sé i suoi figli. “Grazie mille. Ai bambini sono piaciute tantissimo le tue storie e, naturalmente, la tua isola.” “Grazie mille per il pranzo meraviglioso e il pomeriggio in paradiso. È stata una gioia in più per me incontrarvi finalmente di persona”, scrive, tra le altre cose. “Joanna ha scelto di lasciare il suo incarico dopo quanto apparso sui media nel fine settimana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

