Enzo Iacchetti pioggia di insulti a Striscia dopo È sempre Cartabianca | La sinistra non si è fatta sentire

Enzo Iacchetti si scaglia contro la sinistra, accusandola di non aver mai preso posizione. Dopo la puntata di

Dopo cinque mesi dallo scontro in tv con Eyal Mizrahi, Enzo Iacchetti ha rivelato di aver ricevuto diversi insulti, recapitati alla redazione di Striscia La Notizia. Inoltre, il conduttore ha, anche, spiegato che in quel contesto la sinistra non è intervenuta a sostenerlo nemmeno con un messaggio di solidarietà. Questo è uno dei motivi che lo spinge a non scendere in campo. Cosa aveva detto Enzo Iacchetti su Gaza Gli insulti ricevuti a Striscia La Notizia La possibile discesa in campo di Enzo Iacchetti Cosa aveva detto Enzo Iacchetti su Gaza Era il 16 settembre 2025, quando Enzo Iacchetti era stato chiamato come ospite della puntata di È sempre Cartabianca, argomento la guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enzo Iacchetti, pioggia di insulti a Striscia dopo È sempre Cartabianca: "La sinistra non si è fatta sentire"

