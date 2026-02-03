Entrava ed usciva con fare sospetto dalla sua casa a Firenze 26enne con precedenti arrestato per spaccio

La polizia ha arrestato un giovane di 26 anni a Firenze, con precedenti, sorpreso mentre entrava e usciva dalla sua casa con atteggiamento sospetto. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato droga e soldi, e hanno denunciato altri tre giovani per spaccio tra Firenze ed Empoli. L’attività di contrasto alla droga continua senza sosta lungo la viabilità toscana.

Un arresto e tre denunce: questo il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio condotti dalla Polizia di Stato la scorsa settimana tra Firenze ed Empoli. Un 26enne marocchino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre tre cittadini stranieri sono stati denunciati ad Empoli per lo stesso reato. Un arresto a Firenze Perquisizione domiciliare e sequestro di droga e denaro Denunce ad Empoli durante i controlli in città Il contesto dei controlli straordinari Un arresto a Firenze Durante i servizi di controllo effettuati nei giorni scorsi gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Giovanni, insieme alla Squadra Antidroga della Polizia Municipale di Firenze, hanno notato un uomo già conosciuto per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

