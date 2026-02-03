Enhypen al cinema | il tour Walk the Line arriva il 5-7 marzo

Enhypen arriva al cinema con il tour giapponese “Walk the Line – Summer Edition”. L’evento, che si svolgerà dal 5 al 7 marzo, trasforma un concerto in un’esperienza da vivere sul grande schermo. I fan italiani potranno seguire in sala le performance del gruppo, che si sono fatte notare in Giappone e ora conquistano anche il pubblico internazionale. L’uscita è prevista per i prossimi giorni e promette di portare l’energia del live direttamente nelle sale cinematografiche.

Il tour giapponese degli Enhypen diventa un evento globale al cinema: “Walk the Line – Summer Edition” in sala il 5, 6 e 7 marzo 2026. Le superstar globali del K-pop Enhypen arrivano sul grande schermo con Enhypen Walk the Line Summer Edition in Cinemas, un evento cinematografico mondiale in programma solo il 5, 6 e 7 marzo 2026. Il film offre uno sguardo immersivo sulla tappa giapponese del loro tour da record, con performance live, backstage esclusivi e momenti di vita quotidiana durante il viaggio estivo attraverso il Giappone. Un’esperienza pensata per celebrare la connessione tra la band e gli Engene, il fandom internazionale che li accompagna fin dal debutto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Enhypen al cinema: il tour “Walk the Line” arriva il 5-7 marzo Approfondimenti su Enhypen Tour Gli ENHYPEN, il tour giapponese arriva al cinema anche in Italia con le superstar globali del K-pop Gli ENHYPEN portano il loro tour giapponese al cinema anche in Italia. Arriva al cinema "Put Your Soul on Your Hand and Walk", il docufilm che ricorda la reporter Fatima Hassouna uccisa dalle bombe israeliane Giovedì 11 dicembre, al Cinema Eliseo, sarà proiettato il docufilm Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Enhypen Tour Argomenti discussi: Gli ENHYPEN, il tour giapponese arriva al cinema anche in Italia con le superstar globali del K-pop; Enhypen - Walk the Line Summer Edition in Cinemas; ENHYPEN: le superstar del K-pop al cinema con il tour Walk The Line in Giappone; Le superstar del K-Pop al cinema con ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN - SUMMER EDITION. Gli ENHYPEN, il tour giapponese arriva al cinema anche in Italia con le superstar globali del K-popDopo un biennio di traguardi impressionanti e sold out internazionali, gli ENHYPEN sbarcano nelle sale cinematografiche con un evento globale che celebra la loro ascesa e il legame con il fandom ENGEN ... msn.com Gli ENHYPEN arriveranno sul grande schermo in tutto il mondo con ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS #Enhypen #WalkTheLine #SummerEdition #Cinema - facebook.com facebook ENHYPEN la band superstar di Kpop porta al cinema il concerto registrato in Giappone. Nelle sale per tre giorni a Marzo 2026 #ENHYPEN x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.