En-Nesyri può ancora cambiare squadra | si attende il via libera della FIFA per il tesseramento dell’ex obiettivo della Juve

La Juventus aspetta il via libera della FIFA per poter tesserare ancora En-Nesyri. L’attaccante marocchino, che in passato era stato un obiettivo di mercato dei bianconeri, potrebbe cambiare squadra se la FIFA approverà il suo trasferimento. La decisione si attende nelle prossime ore, mentre i tifosi restano in trepidante attesa di sapere se il loro club riuscirà a portarlo in Italia.

En-Nesyri può ancora cambiare squadra: si attende il via libera della FIFA per il tesseramento dell’ex obiettivo di mercato della Juve. La Juve segue con grande attenzione le evoluzioni legate a Youssef En-Nesyri, attaccante seguito a lungo in questa finestra di mercato. Nonostante le difficoltà emerse nelle scorse ore, la vicenda potrebbe riservare un ultimo colpo di scena decisivo per il futuro del giocatore. QUI LE ULTIME SUL MERCATO JUVE Secondo le informazioni riportate da Gianluigi Longari su X, è ancora possibile che la FIFA possa concedere l’ok all’Al Ittihad per il tesseramento della punta in uscita dal Fenerbahce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L'interesse per En-Nesyri da parte della Juventus continua a essere un tema di discussione, ma non è l’unico club a seguire attentamente il marocchino.

L’interesse per Youssef En-Nesyri continua a crescere, con diverse squadre che valutano un suo possibile trasferimento.

