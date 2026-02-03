Emily Brontë | la solitudine che ha ispirato un capolavoro

Nell’ultimo giorno di febbraio, ricordiamo Emily Brontë, autrice di uno dei romanzi più amati della letteratura inglese. Nata nel 1818, ha scritto un capolavoro che ancora oggi affascina lettori di tutto il mondo. La sua vita, fatta di solitudine e introspezione, si riflette nelle pagine di “Cime tempestose”, un’opera che trasmette emozioni intense e profonde.

Febbraio, mese dell’amore e della passione, ci porta a riscoprire una voce unica della letteratura inglese: Emily Jane Brontë (30 luglio 1818 – 19 dicembre 1948). Conosciuta principalmente per il suo romanzo Cime tempestose, Emily è stata una scrittrice che ha trasformato la sua intensa interiorità e la solitudine in un’opera che continua a emozionare i lettori di tutto il mondo. La sua vita. Nata nel 1818 nello Yorkshire, Emily Brontë visse una vita segnata dalla quiete della campagna e dalla vicinanza delle sorelle Charlotte e Anne e del fratello Brawell. La famiglia Brontë incoraggiava particolarmente la creatività: il padre Patrick, parroco, e la madre Maria avevano trasmesso ai figli l’amore per la lettura e la scrittura, mentre la tragica scomparsa della madre e di due sorelle quando Emily era bambina contribuì a rendere l’ambiente domestico più intimo e raccolto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Approfondimenti su Emily Brontë

