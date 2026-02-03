Un giovane ultras dell’Inter è stato arrestato dalla Digos di Milano. Domenica a Cremona avrebbe lanciato un petardo che ha colpito e stordito il portiere Emil Audero, giocatore del Venezia. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il 19enne poche ore dopo l’incidente, portando avanti le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

È stato arrestato dalla Digos di Milano un ultras dell'Inter che domenica a Cremona avrebbe lanciato il petardo che ha stordito il portiere dei grigio-rossi, Emil Audero. Si tratta di un 19enne vicino al gruppo del tifo organizzato dei Viking guidato da Nino Ceccarelli, il capo del direttivo della curva Nord di San Siro. Il giovane, che in trasferta avrebbe lanciato una bomba carta contro il giocatore, è stato iscritto sul registro degli indagati dal pm di turno a Milano, Francesco Cajani, ma non sono ancora chiare le ipotesi di reato. Al momento si trova in carcere a San Vittore dove è prevista per domani mattina l'udienza di convalida dell'arresto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Emil Audero, arrestato 19enne accusato del lancio del petardo

Approfondimenti su Emil Audero

Nella notte gli agenti hanno arrestato un ultrà di 19 anni che aveva lanciato il petardo che ha ferito un giocatore di Audero.

La polizia ha arrestato un ultras interista di 19 anni, ritenuto responsabile del lancio del petardo contro Audero durante la partita.

Ultime notizie su Emil Audero

Petardo contro Audero: trovato il vero responsabile. Arrestato un 19enne legato al tifo organizzato dell’InterLe indagini della Digos di Cremona hanno stabilito che a colpire il portiere grigiorosso non è stato il sostenitore legato all’Inter Club San Marino, ricoverato in ospedale dopo aver perso tre dite de ... ilgiorno.it

Petardo contro Audero a Cremonese-Inter: arrestato ultrà nerazzurro, è un 19enne. Il momento del lancio VIDEOE' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito ... leggo.it

E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in x.com

Giovanni Carnevali si esprime contro il possibile divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter sul campo del Sassuolo domenica prossima in seguito al petardo lanciato dal settore ospiti contro il portiere della Cremonese, Emil Audero. L'amministratore delegat - facebook.com facebook