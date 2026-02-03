Nella zona di Casentino i numeri sull’Alzheimer crescono rapidamente. Solo nella città principale ci sono 265 persone con questa malattia e altre 530 con problemi di memoria più leggeri. Le famiglie si trovano spesso ad affrontare da sole questa sfida, senza abbastanza supporto. La situazione preoccupa, e la richiesta di aiuto diventa sempre più urgente.

di Sonia Fardelli Casi di Alzheimer in aumento in Casentino. Nella sola cittadina ne sono stati registrati 265, accompagnati da 530 casi di disturbo cognitivo minore. Una situazione preoccupante anche per le conseguenze sulle famiglie, che hanno richiesto maggiori aiuti assistenziali, economici e psicologici. Questa è l’emergenza emersa dalla seconda tappa del convegno "Alzheimer, vietato abbandonare le famiglie" che, a Ponte a, ha riunito istituzioni, associazioni, professionisti e caregiver per fare il punto sulla diffusione della malattia nel territorio, sulle difficoltà quotidiane e sulla necessità di rafforzare una rete di servizi più vicina, integrata e strutturata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza Alzheimer. Numeri che preoccupano: famiglie sempre più sole

