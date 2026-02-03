Questa sera Elly Schlein è stata ospite di Floris e non ha usato mezzi termini. La leader del Partito Democratico ha attaccato duramente Giorgia Meloni, parlando di irresponsabilità da parte di chi minimizza le proteste e definisce violenti migliaia di manifestanti. Schlein ha detto chiaramente di aver assistito a una situazione in cui si cerca di mettere sullo stesso piano persone che manifestano pacificamente e chi invece si comporta in modo violento. La discussione si è accesa, e la leader dem ha ribadito che bisogna distinguere le violenze

"Abbiamo assistito a una dimostrazione id irresponsabilita' di chi fa passare migliaia di manifestanti come violenti. Ho chiamato Meloni per questo. Non strumentalizzare, di fronte alla violenza politica bisogna unire e non dividere come fatto anche oggi". Elly Schlein non ce la fa a sposare la linea legittima del governo della fermezza dopo quanto accaduto a Torino. E così a DiMartedì attacca Meloni e l'esecutivo senza mai puntare il dito contro quella sinistra che coccola i violenti. Ne ha anche per il ministro degli Interni: "Trovo gravissima la strumentalizzazione da parte della destra e da Piantedosi contro le opposizioni e contro i giudici per quello che e' accaduto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein va da Floris e la spara grossa su Meloni: "A cosa ho assistito"

Approfondimenti su Elly Schlein Florisi

Elly Schlein è andata da Floris e ha attaccato duramente Giorgia Meloni.

Gad Lerner ha recentemente espresso un commento critico sul Venezuela, suscitando reazioni nel panorama politico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Elly Schlein Florisi

Argomenti discussi: Di chi è Tolkien? La sinistra prova a soffiarlo alla destra; Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va - Il video; Scontri Askatasuna, Mieli: Brava Schlein a chiamare Meloni, Fratoianni doveva andare a Torino...; Dobbiamo riprenderci Tolkien, la battaglia tra Elly Schlein e Giorgia Meloni ora è anche culturale.

Massimo Cacciari presente all’intervento di Elly Schlein, ma se ne va dopo 10 minuti: il commentoMassimo Cacciari ed Elly Schlein: il filosofo veneziano lascia l’evento Pd a Milano dopo pochi minuti del discorso della segretaria, tra distacco e ironia. notizie.it

Torino, Schlein condanna le violenze e chiama Meloni: 'Non si strumentalizzi'All'indomani degli scontri di Torino Elly Schlein ribadisce la nettissima condanna del Pd per le violenze sugli agenti e chiama Giorgia Meloni. ansa.it

Parlando di un certo complesso di inferiorità della sinistra, e provocando un po' di dibattito a destra, Elly Schlein ha detto: «dobbiamo riprenderci Tolkien». In Italia l’appropriazione dell’autore del “Signore degli Anelli” da una parte della destra radicale risale a - facebook.com facebook

Elly Schlein continua a parlare, ma sempre più spesso parla a vuoto. x.com