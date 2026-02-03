elisabetta salvadori coordina il servizio food e beverage per le olimpiadi a cremona

Elisabetta Salvadori, cremonese di nascita, si prepara a gestire il servizio food and beverage durante le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina. Con anni di esperienza nel settore, Salvadori ha già iniziato a definire i dettagli dell’organizzazione, lavorando a stretto contatto con il team che si occupa di garantire cibo e bevande ai migliaia di spettatori e atleti previsti. La sua nomina segna un passo importante per l’evento, che richiede precisione e grande capacità di coordinamento.

Elisabetta Salvadori, cremonese di origine e nata nel 1966, è la nuova responsabile del servizio “food and beverage” per le Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina. Con un team di 60 persone, ha coordinato l’elaborazione dei menù per oltre 3 milioni di piatti, destinati a ospiti, delegazioni e spettatori delle gare. Il progetto è stato realizzato in un contesto di alta pressione, con aspettative elevate sull’esperienza culinaria nei villaggi olimpici e nelle aree di ristorazione. Salvadori, ormai da un anno e mezzo alla guida della sezione, ha espresso il suo impegno per l’importanza simbolica e pratica della missione: “Sento tutto il peso di essere in Italia: le aspettative sono molto alte”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La statua della Vittoria Alata di Calvatone è arrivata a Milano, pronta per le Olimpiadi invernali.

