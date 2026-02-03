Elisabetta Calise è il nuovo direttore Persone e Organizzazione di Simest

Elisabetta Calise è il nuovo direttore di Persone e Organizzazione in Simest. La società del Gruppo Cdp, che aiuta le aziende italiane a espandersi all’estero, ha scelto proprio lei per guidare questa area. Calise prende il posto di chi ha ricoperto il ruolo finora, portando con sé esperienza e un focus sulla crescita delle risorse umane. La sua nomina arriva in un momento in cui l’azienda punta a rafforzare il suo team e a migliorare i processi interni.

Elisabetta Calise assume il ruolo di direttore Persone e Organizzazione in Simest, la società del Gruppo Cdp – Cassa Depositi e Prestiti che supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Avvocato abilitato e con una laurea in Giurisprudenza con lode, Calise ha maturato un’esperienza professionale variegata: dagli inizi alla Camera dei Deputati, fino a ruoli HR strategici in Open Fiber e Cdp. Ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità come Head of HR Business Partner, Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali di Gruppo. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

