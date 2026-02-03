Elezioni provinciali 1297 amministratori al voto | fissati gli indici di ponderazione
Questa mattina si sono aperti i seggi per le elezioni provinciali in tutta la regione. Sono 1297 gli amministratori di 97 comuni che si sono recati alle urne per scegliere i loro rappresentanti nel nuovo Consiglio Provinciale. La consultazione si svolge con un clima di attesa, mentre si aspettano i risultati che potrebbero influenzare le decisioni nei prossimi mesi.
Sono 1297 gli amministratori di 97 comuni chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Lo ha deliberato l’ufficio elettorale dell’Ente di viale Lubich che ha approvato la platea degli aventi diritto.Esclusi dal voto i comuni commissariati: Calvi Risorta, Capodrise, Caserta.🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondimenti su Elezioni Provinciali
Elezioni provinciali, ufficiale Romoli unico candidato: 400 amministratori blindano la corsa al bis
Elezioni 2026 nel mondo. Tutti i Paesi al voto e le sfide che cambieranno gli equilibri globali
Le elezioni del 2026 interesseranno numerosi Paesi, tra cui Sud Sudan, Stati Uniti, Israele e Brasile.
Ultime notizie su Elezioni Provinciali
Elezioni Provinciali, senza il voto dei cittadini. Il presidente scelto tra i sindaciOggi, 1° febbraio 2026, gli amministratori del Salento sono chiamati alle urne per scegliere la nuova guida della Provincia. Un duello tra esperienza e continuità che segna il futuro del territorio. leccenews24.it
Elezioni provinciali: sfida Poli-Tarantino, 1.262 amministratori chiamati al votoSi vota a dalle 8 alle 22 il centrodestra ha in mano i comuni più popolosi: non prendono parte gli enti commissariati, come Gallipoli ... leccesette.it
Elezioni provinciali, il commissario della Lega Pippi Mellone commenta il risultato: “Una sconfitta che impone verità e ripartenza”. Amarezza per l’esito del voto, autocritica nel centrodestra e vicinanza ad Adriana Poli Bortone. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.