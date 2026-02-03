Elezioni provinciali 1297 amministratori al voto | fissati gli indici di ponderazione

Questa mattina si sono aperti i seggi per le elezioni provinciali in tutta la regione. Sono 1297 gli amministratori di 97 comuni che si sono recati alle urne per scegliere i loro rappresentanti nel nuovo Consiglio Provinciale. La consultazione si svolge con un clima di attesa, mentre si aspettano i risultati che potrebbero influenzare le decisioni nei prossimi mesi.

