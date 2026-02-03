Manzi spiega che il centrosinistra ha deciso di puntare su un candidato civico per Macerata. Il Pd ha dato il suo sostegno, collaborando per trovare una figura condivisa. Manzi sottolinea che serve il contributo di tutti, anche di Carancini, e che questa scelta vuole rappresentare un passo avanti per la città. La campagna elettorale entra nel vivo, con il focus sulla costruzione di un fronte unito.

"Abbiamo accolto il principio di individuare un profilo civico come candidato sindaco del centrosinistra a Macerata, il Pd si è messo a disposizione della coalizione e ha aiutato questo processo". La deputata maceratese Irene Manzi, membro della segreteria nazionale del Pd, va a tutto campo parlando delle elezioni comunali e del Pd regionale dove non c’è pace. "A Macerata – spiega – il criterio è stato quello di individuare un profilo che non sia strettamente politico nella logica di tenere unita l’alleanza tra le varie forze del centrosinistra". Manzi, così è stato tolto ogni dubbio sulla possibilità di una ricandidatura di Carancini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, la versione di Manzi: "Giusto puntare su un profilo civico. Carancini? C’è bisogno di tutti"

Approfondimenti su Macerata Candidatura

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Macerata Candidatura

Argomenti discussi: Elezioni, la versione di Manzi: Giusto puntare su un profilo civico. Carancini? C’è bisogno di tutti; Il caso Ice divide i repubblicani: Vance resta in silenzio, Trump guarda alle elezioni; Il Pd torna alla carica. Pronto il progetto sui consigli di quartiere; Minneapolis: deputata aggredita, Ice rivede la versione sull’infermiere ucciso.

Come Trump vuole riscrivere le elezioni del 2020. E le prossimeL'Fbi e la direttrice dell'intelligence nazionale hanno sequestrato 700 scatoloni pieni di schede elettorali delle elezioni del 2020. È l'inizio del tentativo ... huffingtonpost.it

È possibile organizzare elezioni in Ucraina mentre Mosca bombarda? La palla è nel campo di TrumpDopo le pressioni di Trump per il voto, Zelensky chiede a Stati Uniti ed Europa garanzie concrete: cessate il fuoco, protezione dei seggi, norme speciali e osservatori sul campo per rendere possibile ... ilfoglio.it

Savino Montaruli. . Elezioni di privamera nella città di Andria: in campo anche le Liste che hanno partecipato alla competizione regionale LA VERSIONE DI MONTARULI NELLA DOMANDA A MICHELE ABBATICCHIO DELLA LISTA DECARO PRESIDENTE - facebook.com facebook