Elezioni in Provincia | fissata la data ma solo per il Consiglio

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale di Avellino. Le elezioni si terranno domenica 15 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, nei seggi appositamente costituiti presso la sede della Provincia di Avellino. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo le operazioni di voto. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni. Possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio Provinciale, i sindaci e i consiglieri in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia.

