Educare le competenze socio?emotive a scuola | due webinar gratuiti organizzati da Deascuola

Questa mattina sono stati annunciati due webinar gratuiti organizzati da Deascuola, dedicati all’importanza di insegnare le competenze socio-emotive a scuola. La pubblicazione del DM 626, che permette alle scuole italiane di partecipare a una sperimentazione nazionale triennale, segna un passo importante in questa direzione. Ora le scuole possono iniziare a integrare questi temi nel curricolo, per aiutare gli studenti a sviluppare abilità che vanno oltre le materie tradizionali.

È stato appena pubblicato il DM 626, decreto attuativo della Legge 2225, che apre ufficialmente alle scuole italiane la possibilità di aderire alla sperimentazione nazionale triennale sull'insegnamento delle competenze non cognitive e trasversali. Per supportare docenti e istituzioni scolastiche interessati ad approfondire il tema e valutare un'adesione consapevole alla sperimentazione, Deascuola Formazione ha organizzato un.

