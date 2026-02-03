Editoria etica e tecnologia | presentata la Carta degli stati generali degli uffici stampa

Questa mattina a Roma è stata presentata la Carta degli Stati Generali degli Uffici Stampa. L’iniziativa punta a chiarire i ruoli degli uffici stampa, fissando regole chiare su etica, tecnologia e distinzione tra informazione e propaganda. Alle riunioni hanno partecipato rappresentanti pubblici e giornalisti, che hanno condiviso l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la correttezza nella comunicazione istituzionale.

Etica, innovazione tecnologica, obbligo di istituzione degli uffici stampa e una netta distinzione tra informazione e propaganda. Sono questi i pilastri della 'Carta degli Stati generali del giornalismo degli uffici stampa', presentata oggi a Roma allo Spazio experience Europa 'David Sassoli'. L'evento – che ha riunito i vertici delle istituzioni, dell' Ordine dei giornalisti e della Fnsi, insieme a numerosi colleghi – ha ribadito "il ruolo cruciale della categoria in un'epoca segnata dall' intelligenza artificiale e dalla disintermediazione ". Cuore della giornata è stata la presentazione della Carta degli stati generali, letta integralmente dalla presidente del Gus nazionale (Giornalisti uffici stampa) Assunta Currà Perego.

