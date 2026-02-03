Editoria etica e tecnologia | presentata la Carta degli stati generali degli uffici stampa

Da lapresse.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Roma è stata presentata la Carta degli Stati Generali degli Uffici Stampa. L’iniziativa punta a chiarire i ruoli degli uffici stampa, fissando regole chiare su etica, tecnologia e distinzione tra informazione e propaganda. Alle riunioni hanno partecipato rappresentanti pubblici e giornalisti, che hanno condiviso l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la correttezza nella comunicazione istituzionale.

Etica, innovazione tecnologica, obbligo di istituzione degli uffici stampa e una netta distinzione tra informazione e propaganda. Sono questi i pilastri della ‘Carta degli Stati generali del giornalismo degli uffici stampa’, presentata oggi a Roma allo Spazio experience Europa ‘David Sassoli’. L’evento – che ha riunito i vertici delle istituzioni, dell’ Ordine dei giornalisti e della Fnsi, insieme a numerosi colleghi – ha ribadito “il ruolo cruciale della categoria in un’epoca segnata dall’ intelligenza artificiale e dalla disintermediazione “. Cuore della giornata è stata la presentazione della Carta degli stati generali, letta integralmente dalla presidente del Gus nazionale (Giornalisti uffici stampa) Assunta Currà Perego. 🔗 Leggi su Lapresse.it

editoria etica e tecnologia presentata la carta degli stati generali degli uffici stampa

© Lapresse.it - Editoria, etica e tecnologia: presentata la Carta degli stati generali degli uffici stampa

Approfondimenti su Stati Generali

Si terrà in città la prima edizione degli Stati generali della moda abruzzese

La tecnologia di stampa che può rendere sostenibile l’editoria

In Italia, sempre più case editrici adottano il print on demand, una tecnologia che permette di stampare un singolo libro quando c’è una richiesta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Stati Generali

Argomenti discussi: Chiedere all’intelligenza artificiale quale futuro attende l’editoria: richiesta legittima, azzardo o semplice esercizio retorico?; I lavori nati grazie all’Intelligenza Artificiale e cosa ci attende nel futuro; Ai Festival svela futuro, da Milano statement dell’Ia internazionale.

editoria etica e tecnologiaEditoria, etica e tecnologia: presentata la Carta degli stati generali degli uffici stampaL'evento a Roma ha riunito i vertici delle istituzioni, dell'Ordine dei giornalisti e della Fnsi. Al centro il ruolo cruciale della categoria in un'epoca segnata dall'intelligenza artificiale e dalla ... lapresse.it

Print on demandLa tecnologia di stampa che può rendere sostenibile l’editoriaIn Lavorare in editoria oggi, Alfio Fazio spiega perché in mercato complesso, lo sviluppo della tecnologia di stampa pod permette al settore di essere sostenibile per l'economia e l'ambiente ... linkiesta.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.