Per decenni si è puntato su reattori sempre più grandi, credendo che aumentare la potenza portasse a risparmi e maggiore efficienza. Ora, però, si fa strada un nuovo modo di pensare al nucleare: quello “su misura”. La strada migliore, secondo alcuni esperti, è adattare le soluzioni alle esigenze di ogni situazione, senza seguire il modello del “più grande è meglio”.

Per decenni, nel dibattito sul futuro del nucleare, si è sempre seguita la logica del “più grande è meglio è”, con reattori sempre più potenti pensati per inseguire economie di scala e sostenere la crescita della domanda elettrica. Ma oggi la situazione è cambiata, sottolineando invece l’efficienza e la flessibilità dei cosiddetti small modular reactors (Smr). Ma c’è qualcuno che prova a cambiare la prospettiva. Nel suo report Right-Sizing Reactors, pubblicato dalla Nuclear Innovation Alliance, Jessica Lovering prova però a cambiare i termini della discussione, non limitandosi alla dicotomia piccolo contro grande, ma chiedendosi quale taglia sia quella giusta per quale mercato e, soprattutto, quali condizioni industriali e regolatorie servono perché il nucleare torni a essere costruibile con costi e tempi sostenibili. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco perché sul nucleare l’approccio migliore è quello “su misura”. Report Nia

Approfondimenti su Nia Report

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l'importanza di un approccio inclusivo e dialogante nel settore della difesa, evidenziando come l'Italia si distingua per questa strategia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

PROMO Inganno nucleare, il pericolo che torna: scorie radioattive 20 11 2025

Ultime notizie su Nia Report

Argomenti discussi: Transizione energetica in Veneto: crescono le rinnovabili, ma torna il dibattito sul nucleare; Ecoansia o nucleare: ecco il catalogo delle nuove paure; Dalla mezza bottiglia agli (inutili) formati giganti, ecco perché nel vino è importante anche il contenitore; Minerali e terre rare: ecco perché domina la Cina.

Ecco perché sul nucleare l’approccio migliore è quello su misura. Report NiaIl report di Jessica Lovering per la Nuclear Innovation Alliance sostiene che il futuro del nucleare non dipende dalla scelta tra piccoli ... formiche.net

Ecco, il nucleare integrato con le rinnovabili non è convenienteIl nucleare ahinoi non è sinergico con le fonti rinnovabili non programmabili. Essendo molto capital intensive e con poco costo del combustibile, un impianto nucleare è proponibile solo se usato tant ... ansa.it

Melania Trump presenta il docu-film "Melania" al Kennedy Center di Washington, accompagnata da Donald Trump e ospiti selezionati. L’intervista video racconta la First Lady tra glamour, politica e vita alla Casa Bianca https://l.euronews.com/saKB - facebook.com facebook