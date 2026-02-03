Ecco perché gli account di Fabrizio Corona sono stati rimossi

Fabrizio Corona questa mattina si è svegliato senza più accesso ai suoi account social. Le piattaforme sono state rimosse e molti contenuti sono spariti. Corona non ha ancora spiegato il motivo, ma la decisione è stata immediata e senza preavviso. Ora l’ex paparazzo si trova senza i suoi canali principali di comunicazione online.

Fabrizio Corona questa mattina si è visto rimuovere i suoi account social e la maggior parte dei contenuti sulle sue piattaforme. La decisione nei confronti dell'ex paparazzo è stata presa dalle singole piattaforme che state recettive rispetto alle richieste avanzate dal team legale di Mediaset. Questa mattina intorno alle 9, infatti, gli uffici legali di Meta, Google e Tik Tok, hanno infatti fatto sapere ai colleghi che fanno parte del pool legale dell'azienda televisiva che i contenuti in questione sono stati rimossi per la violazione delle loro policy. Su istanza di Mediaset, hanno ritenuto, infatti, in maniera libera e autonoma, di autotutelarsi perché sono stati dell'avviso che quanto diffuso da Corona violasse le loro politiche interne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

