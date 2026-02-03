Fabrizio Corona questa mattina si è svegliato senza più accesso ai suoi account social. Le piattaforme sono state rimosse e molti contenuti sono spariti. Corona non ha ancora spiegato il motivo, ma la decisione è stata immediata e senza preavviso. Ora l’ex paparazzo si trova senza i suoi canali principali di comunicazione online.

Fabrizio Corona questa mattina si è visto rimuovere i suoi account social e la maggior parte dei contenuti sulle sue piattaforme. La decisione nei confronti dell'ex paparazzo è stata presa dalle singole piattaforme che state recettive rispetto alle richieste avanzate dal team legale di Mediaset. Questa mattina intorno alle 9, infatti, gli uffici legali di Meta, Google e Tik Tok, hanno infatti fatto sapere ai colleghi che fanno parte del pool legale dell'azienda televisiva che i contenuti in questione sono stati rimossi per la violazione delle loro policy. Su istanza di Mediaset, hanno ritenuto, infatti, in maniera libera e autonoma, di autotutelarsi perché sono stati dell'avviso che quanto diffuso da Corona violasse le loro politiche interne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco perché gli account di Fabrizio Corona sono stati rimossi

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social rimossi dopo una querela presentata contro Google e YouTube.

Fabrizio Corona non si trova più sui social.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SCANDALO SIGNORINI: Fabrizio Corona fa i nuovi nomi che sono stati con lui…

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Svalutazione del dollaro: ecco perché diventerà un problema anche europeo; WhatsApp: arrivano le Impostazioni dell’account restrittive; piccola novità in rollout; Il mercato immobiliare prime del Centro Italia è sempre più solido, ecco perché; Il 2026 sarà l’anno dell’intelligenza pratica: ecco perchè!.

Ecco perché gli account di Fabrizio Corona sono stati rimossiLa decisione delle piattaforme che hanno deciso di autotutelarsi. Ecco cosa ha violato Corona con i suoi post Fabrizio Corona questa mattina si è visto rimuovere i suoi account social e la maggior par ... ilgiornale.it

Vuoi davvero proteggere il tuo account WhatsApp? Ecco la novità che aspettaviWhatsApp introduce nuove funzioni di sicurezza, tra cui Strict Account Settings e l'uso di Rust, per tutelare meglio la privacy degli utenti. tech.everyeye.it

#Milano Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quella di Instagram. Pagina nella quale l'ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line 'Falsissimo' con puntate, le ultime in particolare, contro Mediase - facebook.com facebook

Dopo la disattivazione dei profili Instagram di Fabrizio Corona e "Falsissimo", anche tutte le puntate di YouTube (tranne quelle in abbonamento) sono state nascoste o rimosse: l'ultima per via di un reclamo di Mediaset. x.com