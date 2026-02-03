ecco le stelle al merito sportivo riconoscimenti a perinti bagnai e mens sana scacchi

Torna a Siena l’appuntamento con la rassegna ‘Siena fa scacco matto’. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione si ripresenta al Santa Maria della Scala con un nuovo programma. Questa sera, tra gli altri, verranno consegnati i premi del Merito Sportivo a Perinti, Bagnai e alla Mens Sana Scacchi. Gli appassionati di fronte a un pubblico attento seguiranno le premiazioni e le partite, con l’obiettivo di promuovere ancora di più il mondo degli scacchi nella città.

Conto alla rovescia per gli amanti del mondo degli scacchi. Dopo il successo della prima edizione, a distanza di esattamente un anno, torna la rassegna ‘ Siena fa scacco matto ’ di scena anche per questa seconda edizione al Santa Maria della Scala. Da martedì 10 a domenica 15 febbraio l’ex Spedale diventerà infatti una scacchiera viva con mostre d’arte e fotografia, tecnologia e futuro, talk con filosofi, atleti, scrittori e divulgatori, tornei per giovani talenti, universitari e amatori, laboratori per bambini, esperienze inclusive (come ‘gioca al buio’ ovvero uno show che mescola teatro, ironia e soprattutto gli scacchi) per il gioco più antico del mondo spiegato e realizzato nella sua forma contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Mens Sana si prepara per la partita di domenica a La Spezia, valida per il girone di ritorno.

