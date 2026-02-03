Ecco i V-Bat | come funzionano i super droni dell' India

L’India ha messo a punto un nuovo sistema di sorveglianza con i droni V-BAT. Il paese ha deciso di usare questi super droni per rafforzare la propria intelligence militare. Sono stati scelti per le missioni di ricognizione, sorveglianza e ricostruzione delle informazioni. Ora l’India punta a migliorare la capacità di monitorare i confini e rispondere rapidamente alle minacce.

L' India ha effettuato un nuovo passo in avanti nella modernizzazione delle proprie capacità di intelligence e sorveglianza scegliendo i droni V-BAT per le missioni ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) del suo Esercito. La selezione del sistema sviluppato dalla statunitense Shield AI non riguarda solo l'acquisizione di una nuova piattaforma aerea, ma segna un'evoluzione concettuale: l'ingresso su larga scala dell'autonomia avanzata nelle operazioni militari indiane. I V-BAT sono pensati per operare in contesti complessi e poco permissivi, dalle catene montuose himalayane alle aree costiere e marittime, dove infrastrutture e piste di decollo sono assenti o vulnerabili.

