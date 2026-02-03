Ecco chi è pronto a seguire il progetto di Vannacci

Tre deputati leghisti, Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Domenico Furgiuele, si preparano a seguire Roberto Vannacci in Futuro Nazionale. I tre hanno votato contro la risoluzione di maggioranza sull’invio di armi a Kiev e ora sembrano pronti a sostenere il progetto del generale. La loro scelta mette in evidenza come alcuni esponenti della Lega siano disposti a muoversi in direzione diversa rispetto alla linea ufficiale del partito.

Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Domenico Furgiuele. Sono i tre deputati leghisti, che lo scorso 15 gennaio hanno votato contro la risoluzione unitaria di maggioranza sull’invio di armi a Kiev, i principali indiziati a seguire Roberto Vannacci in Futuro Nazionale. "C'e' una riflessione in atto, penso che si concluderà a breve, non so dirvi se domani o dopodomani, perché io non rappresento solo me stesso ma una comunità che ha fondato il partito al Sud, quindi devo condividere la mia riflessione con altre persone", ha spiegato Sasso parlando con i cronisti alla Camera. Il deputato pugliese, che oggi ha chiesto di sanzionare i parlamentari che hanno impedito lo svolgimento della conferenza stampa sulla proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione voluta dal collega Furgiuele, parlando di Vannacci ha aggiunto: "Per quale motivo dovrebbe dimettersi? Chiediamolo ai 560mila italiani che lo hanno votato se è giusto che si dimetta". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

