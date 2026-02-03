Eccedenze alimentari boom a Milano nel 2025

A Milano nel 2025 sono state recuperate più di mille tonnellate di cibo attraverso gli hub di aiuto alimentare. Un dato che dimostra come il problema delle eccedenze alimentari venga affrontato concretamente, con iniziative che coinvolgono il territorio. La città ha messo in campo diversi punti di distribuzione per recuperare il cibo rimasto invenduto e aiutare chi ha bisogno.

Più di mille tonnellate di cibo sono state recuperate nel 2025 a Milano attraverso gli "hub aiuto alimentare" diffusi in città. Significa qualcosa come più di 2 milioni di pasti. Le eccedenze sono state poi redistribuite a 18mila famiglie in condizioni di fragilità. Gli hub si trovano a Isola, Lambrate, Gallaratese, Centro storico, Selinunte, Loreto e Cuccagna. Vi si aggiunge l'hub Foody Zero Sprechi. I gestori sono enti del Terzo Settore che lavorano con partner come Fondazione Cariplo e Fondazione Snam, ma anche il Politecnico e una cinquantina di supermercati e negozi. "Celebriamo la Giornata Nazionale di Prevenzione allo Spreco Alimentare con oltre il 32% di eccedenze recuperate in più rispetto al 2024, mentre nel 2023 avevamo raggiunto le 615 tonnellate", spiega Anna Scavuzzo, vice sindaca con delega alla food policy: "Nel 2025 l'operatività della rete cittadina degli hub è proseguita e si è consolidata in un lavoro che è sempre in crescendo e di cui siamo orgogliosi.

Il problema delle eccedenze alimentari torna a far discutere, questa volta con un focus sul modo in cui vengono gestite.

