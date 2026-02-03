Eboli settimana bianca mai partita | oltre 100 persone denunciano una truffa

Oltre cento persone di Eboli si sono rivolte alle forze dell’ordine dopo aver scoperto di essere state truffate. Avevano prenotato un viaggio sulla neve che però non è mai partito. Ora chiedono risposte e giustizia.

Doveva essere una settimana bianca, si è trasformata in un'amara sorpresa. Un gruppo numeroso di cittadini di Eboli, oltre un centinaio, denuncia di essere rimasto vittima di una presunta truffa aggravata legata a un viaggio sulla neve mai partito. Secondo quanto ricostruito, la partenza è stata prima rinviata e poi di fatto sfumata. Il problema principale? I posti letto non sarebbero mai stati realmente disponibili, mentre le somme versate dai partecipanti sarebbero finite nelle mani di soggetti che non avrebbero garantito alcuna prenotazione effettiva. Caparre da 500 euro a persona: il danno stimato.

