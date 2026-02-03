È sempre Cartabianca stasera in tv | anticipazioni e argomenti

Questa sera Bianca Berlinguer torna con il suo programma su Rete 4. Al centro della puntata ci sono due temi caldi: la violenza nelle piazze e come lo Stato può proteggere cittadini e territori. La conduttrice affronta i problemi più discussi di questo periodo, cercando di fare luce su questioni che toccano tutti da vicino.

Bianca Berlinguer e il suo "È sempre Cartabianca" tornano oggi, martedì 3 febbraio, in prima serata su Rete 4, con un appuntamento che mette al centro due nodi cruciali dell'attualità: la violenza nelle piazze e la capacità dello Stato di tutelare cittadini e territori. Approcci con diverse sfumature, spazio ai fatti e alle domande che ne derivano. Ampio spazio è dedicato agli scontri di sabato sera a Torino, avvenuti al termine della manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna. Un corteo iniziato pacificamente e degenerato, con l'arrivo del buio, in violenze diffuse.

